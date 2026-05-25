Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 114 cami bayram öncesi hijyenik hale getirildi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil ibadethane temizlik ekibi, ilçe genelindeki ibadethanelerde yoğun mesai yürütüyor. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda camilerin iç bölümleri sanayi tipi yüksek vakumlu makinelerle temizlenirken, halılar ise insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlu ve anti-bakteriyel sularla yerinde yıkanıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, bayram öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti. Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu ifade eden Şener, 'Vatandaşlarımızın bayram boyunca ibadetlerini temiz ve ferah ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor' dedi.

Öte yandan Başkan Vekili Şener, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğunu kaydeden Şener, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.