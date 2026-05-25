Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yabancı dil konuşma kulübü 'Hello Mersin', sahilde düzenlediği etkinlikle her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. İngilizce ve Almanca pratiğinin oyunlar ve sosyal etkinliklerle desteklendiği projede katılımcılar hem yabancı dillerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesinin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan 'Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü', dil alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği sahil etkinliği ile büyük ilgi gördü. 'Kap Sandalyeni, Gel Sahile' mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, her yaştan Mersinli'yi bir araya getirerek, hem dil pratiği hem de sosyal etkileşim fırsatı sunmaya devam ederken, kentin eşsiz deniz manzarasını da dil öğrenmek isteyenler için cazibe noktası haline getirdi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana ilke edindiği sosyal belediyecilik anlayışını kentin her noktasında farklı alanlarda yaşatan hizmetlerden biri olan Hello Mersin ile yabancı dil öğrenimi kolaylaşıyor. İngilizce ve Almanca konuşma kulüplerini sahilde bir araya getiren etkinlikte sahilin temiz havasında konuşma pratikleri yapan vatandalar, oyunlar eşliğinde öğrenmenin tadını çıkardı. Kentin kapılarının dünyaya açılmasında geliştirilen projelerle fark oluşturan Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak hizmete sunduğu konuşma kulübünde katılımcılar yabancı dil konuşma pratiği yaparken, drama, dil oyunları, sunumlar ve grup çalışması gibi birçok etkinlik sayesinde hem eğlenip hem öğreniyor. Yabancı dil öğrenimini keyifli hale getiren kulüp, Mersinlilerin günlük yaşamda kendilerini daha rahat ifade etmelerine de imkan tanıyor.

'Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten herkes yararlanmalı'

Hello Mersin İngilizce ve Almanca Konuşma Kulübü öğretmenlerinden Figen Oruç, vatandaşları sahile davet ederek pratik yapmayı teşvik ettiklerini belirtti. Temiz hava ve doğa ile iç içe bir ortam sağladıklarını ifade eden Oruç, vatandaşların en kolay ulaşabilecekleri lokasyonu tercih ettiklerini belirtti. Etkinlik sayesinde birçok vatandaşın Hello Mersin'den haberdar olduğunu ve ilgi gösterdiğini dile getiren Oruç, 'İngilizce aktif bir dil olduğu için, insanların özgüvenlerini geliştirip dili günlük hayatlarında çok daha rahat kullanabilmelerini amaçlıyoruz. Katılımcılarımızdan istikrarlı olanlar önemli bir mesafe aldılar. Almanca konuşma kulübümüz de var. Oraya da genelde yurt dışına gitmeden konuşmalarını pratikleştirmek isteyenler ilgi gösteriyor. Birbirini destekleyen bir ekip olarak çalışıyor ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Belediyemizin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmete herkes katılmalı ve faydalanmalı' diye konuştu.