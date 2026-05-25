Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran müştekiler, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 3 bin 600 dolar, 3 bin 400 euro, 70 bin TL ile 32 tam, 5 yarım, 19 çeyrek altın ve 52 gram altını şüpheli bir kişiye teslim ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, yapılan hassas ve takipli çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ülke genelinde 12 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin 240 TL para, 13 cep telefonu, 10 banka kartı, 1 flaş bellek, 1 tabanca, 2 şarjör ve 2 adet 7.65 çapında mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.