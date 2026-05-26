Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Fikirden Projeye Giden Yolculuğun Merkezi Garaj Mersin' ve 'İş Dünyasının Yeni Adresi Kampüs Mersin' mottolarıyla hizmete açılan merkezlerde; mentorluk programları, eğitimler, toplantılar ve networking etkinlikleri düzenlenmeye başladı.

Üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan merkezlerde, girişimciliğin desteklenmesi, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunulması ve yeni iş birliklerinin oluşturulması hedefleniyor.

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de bugüne kadar çeşitli kulüp ve dernekler tarafından toplantı ve organizasyonlar gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik 'Yeni Nesil Mentorluk Programı' düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kentin tüm dinamiklerini aynı çatı altında toplamayı amaçladıklarını belirterek, merkezlerde ortak çalışma alanları, toplantı salonları ve eğitim alanlarının bulunduğunu söyledi.

Özada, yoğun talep aldıklarını ifade ederek, 'Öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri etkinliklerini burada gerçekleştiriyor. Önümüzdeki süreçte faaliyetlerin daha da artacağını düşünüyoruz' dedi.

İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Boymul ise merkezin modern yapısı ve atmosferiyle dikkat çektiğini belirterek, 'İlham veren bir çalışma ortamı oluşturulmuş. Burada yapılacak çalışmaların gençlere de örnek olacağını düşünüyoruz' diye konuştu.

Reklam Ajansı Kurucusu Berat Yeşilkendir de merkezin lokasyonu ve mimarisinin etkileyici olduğunu ifade ederek, 'Gençlerle iletişim kurma ve yeni iş bağlantıları oluşturma fırsatı yakaladık' ifadelerini kullandı.

Mersin Dağcılık ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sağnak ise merkezin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu kaydetti.