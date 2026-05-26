Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlarda kent protokolü şehitliği ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi, ardından bayramlaşma programında buluştu.

Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ile kent protokolü yer aldı.

Törende şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içerisinde dua etti. İl Müftülüğü görevlilerince duaların okunmasının ardından Vali Toros ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meydanındaki Kültür Merkezi Şeref Salonunda düzenlenen bayramlaşma programında da kent protokolü bir araya geldi. Programa Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Merkez Komutanı Deniz Albay Tarhan Şevket Şenol ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.