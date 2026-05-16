Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Gelenekten Geleceğe Anadolu Motifleri Sempozyumu”, yoğun katılımla başladı.

14–16 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyum, Uğur Oral Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Program; Anadolu’nun köklü motif kültürünü bilimsel, sanatsal ve kültürel boyutlarıyla ele almayı hedefliyor.

Açılış törenine; Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan, Erol Yaşar, Emre Topoğlu, Mahmut Kurtaran, Nazan Suna Alpural, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu Üyesi Gülin Öğüt Eker ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Program öncesinde protokol üyeleri, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı İmran Gündüz Alptürker ile Enstitü Müdürü Mehmet Göçer açılış konuşmalarını yaptı.

Etkinlik kapsamında Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sunulan “7 Bölge / Ezgi” temalı Anadolu Müzikleri dinletisi büyük beğeni toplarken, kurum çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimi de katılımcılara sunuldu.

Sempozyumda gerçekleştirilen konuşmalarda, Anadolu’nun kültürel mirasının korunması, geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması ve motif kültürünün akademik çalışmalarla kayıt altına alınmasının önemi vurgulandı. Üç gün sürecek etkinlik boyunca; Türk süsleme sanatları, dokuma kültürü, mimari bezemeler ve dijital arşivleme çalışmaları gibi pek çok başlıkta bildiriler sunulacak.