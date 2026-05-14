Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında bir fabrika iş birliğiyle düzenlenen törende ihtiyaç sahibi 60 engelliye akülü sandalye desteği sağlarken, engellilerin el emeği ürünleri ve sahne performansları da etkinliğe renk kattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla 'Akülü Sandalye Dağıtım Töreni' gerçekleştirildi. Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da akülü sandalye dağıtım töreninde yüzleri güldürdü. Törende, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı atölyelerinin uygulamaları da sergilendi.

Engelsiz Yaşam Merkezinde her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen 'Akülü Sandalye Dağıtım Töreni'nde, ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyeleri teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ile fabrika Müdürü Enver Ayas'ın konuşmaları ile başlayan program, engellilerin sunduğu halk dansları gösterisi ve ritim grubunun performansı ile devam etti.

Törende ayrıca engelliler ve ailelerinin Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkında katıldığı, Sabun, Mum, Çiçek, Bitki Dikimi, Neşeli Kuklalar ve Dekoratif Ev Tekstil Atölyesi olmak üzere birbirinden renkli atölyelerde ürettikleri el emeği ürünler de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Törende konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını sağlamak, haklarını savunmak, farkındalık oluşturmak ve toplumda bilinç oluşturmak üzere sürdürülen çalışmaların devam edeceğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına birçok hizmet sunduğunu ifade eden Dr. Atila, Engelsiz Yaşam Merkezinin yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve tüm hizmetlerin buradan planlandığını söyledi. Merkezin yüzde 100 erişilebilir bir bina olduğuna dikkat çeken Atila, hem Engelsiz Yaşam Merkezi hem de Engelsiz Yaşam Parkı bünyesinde çok sayıda atölye ve sosyal hizmetin yürütüldüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birçok birim, özel bireylerin hayatını kolaylaştırıyor

Mola Evleriyle hem çocuklara hem de ailelere destek olduklarını söyleyen Hülya Atila, velilerin sosyal yaşama katılımını önemsediklerini ifade etti. Engelsiz Yaşam Parkında ve Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan Mola Evlerinde özel bireylerin, yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler yaparak eğitim aldığını belirten Atila, bu sayede çocukların hem öğrenerek hem de sosyalleşerek kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiğini kaydetti. Engelsiz Yaşam Parkı bünyesinde düzenlenen sportif ve sosyal etkinliklere de değinen Atila, 'Bocce, floor curling, zumba, nefes terapisi ve pilates gibi sportif faaliyetler düzenliyoruz. Velilerimiz için seramik ve el sanatları, çocuklarımız için de yüzme kurslarımız var. Özellikle beceri, algılama ve sosyal hayata adaptasyon için 12 yaş altındaki çocuklarımıza, spor ve koordinasyon kursları sunuyoruz. 18 yaş üzerindekiler için de fitness kursumuz var. Fitness'tan hem çocuklarımız hem velilerimiz yararlanabiliyor' dedi.