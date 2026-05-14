Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, kayıt dışı istihdamın hem çalışanlar hem işverenler hem de ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Kayıt dışı istihdamın yalnızca sigortasız işçi çalıştırılması anlamına gelmediğini ifade eden Koç, çalışma günlerinin veya ücretlerin eksik bildirilmesinin de kayıt dışılık kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Sigortalı çalışmanın anayasal bir hak ve aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Koç, “İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırma hakkı bulunmadığı gibi çalışanların da kendi rızalarıyla sigortasız çalışmayı kabul etmeleri hukuken mümkün değildir” dedi.

Kayıt dışı çalışmanın çalışanları emeklilik hakkı, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri ve iş kazası güvenceleri gibi temel sosyal haklardan mahrum bıraktığını kaydeden Koç, özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alan bazı kişilerin hak kaybı yaşamamak adına zaman zaman kayıt dışı çalışmaya yöneldiğinin tespit edildiğini ifade etti.

İşverenlere de çağrıda bulunan Koç, kayıt dışı istihdamın kısa vadeli kazanç gibi görünse de uzun vadede ağır mali ve hukuki sonuçlar doğurduğunu belirtti. Kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve iş kazalarında ağır yükümlülüklerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kayıt dışı istihdamın haksız rekabete yol açtığını, piyasa dengesini bozduğunu ve sosyal güvenlik sistemine zarar verdiğini dile getiren Koç, vergi ve prim kayıplarının ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca çalışanların sigorta durumlarını e-Devlet üzerinden, ALO 170 hattından veya Sosyal Güvenlik Müdürlüklerinden öğrenebilecekleri belirtilirken; sigortasız çalıştırıldığını düşünen kişilerin ALO 170, SGK müdürlükleri ve CİMER üzerinden ihbar ve şikâyette bulunabilecekleri ifade edildi.

Ücret ödemelerinde banka kanalı kullanımının önemine de değinen Koç, Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Ali Koç açıklamasının sonunda, “Kayıtlı istihdam sadece yasal bir zorunluluk değil; ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biridir” ifadelerini kullandı.