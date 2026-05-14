Mersin'de polis ekiplerinin dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından gerçekleştirdiği denetimlerde bin 413 sürücüye ceza kesildi. Sürücülerden 381'inin kırmızı ışık ihlali yapması ise dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir genelinde dron ve KGYS destekli geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde ekipler dronla yoğun olan arterlerde uygulama yaparken, KGYS kameraları ile de sürücüler dikkatli şekilde takip edildi. Yapılan denetimlerde bin 413 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok ihlal ise kırmızı ışık ve emniyet kemerinden yazıldı.

Kırmızı ışık ihlalinden 381, emniyet kemeri kullanmamaktan 321, motosiklet sürücülerinin koruma başlığı kullanmamasından 282, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 103, trafik işaretlerine uymamaktan 78 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun diğer maddelerinden 248 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafikte can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.