Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi Nidanur Turhan, Bulgaristan’ın Ruse kentinde düzenlenen Mladost U18 International Meeting organizasyonunda gülle atma branşında 14.60 metrelik derecesiyle altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle hem Mersin’in hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Muhammet Özdemirci de yayımladığı tebrik mesajında, öğrencinin elde ettiği başarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Öğrencimiz Nidanur Turhan’ı, ailesini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Gençlerimizin uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizleri son derece mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Mersin eğitim camiası, genç sporcunun elde ettiği uluslararası başarıyı sevinçle karşılarken, Nidanur Turhan’ın yeni organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor.