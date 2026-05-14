Dünya Engelliler Haftası kapsamında , Adana'da özel gereksinimli çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde düzenlenen “Sanatta Erişilebilirlik” temalı eğitim konseri, çocuklara hem eğitici hem de unutulmaz bir sanat deneyimi sundu.

Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönünü ön plana çıkarmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar, klasik müziğin büyülü dünyasıyla tanışırken orkestrada kullanılan enstrümanları yakından inceleme fırsatı buldu. Program boyunca sanatçılar tarafından enstrümanların özellikleri anlatıldı, müziğin ritmi ve duygusu interaktif sunumlarla çocuklara aktarıldı.

Orkestra Şefi Eray İnal yönetiminde gerçekleştirilen eğitim konserinde çocuklara orkestranın yapısı, müziğin evrensel dili ve birlikte üretmenin önemi hakkında bilgiler verildi. Etkinliğin en özel anlarından biri ise sahneye çıkan özel gereksinimli çocukların orkestrayı yönetmesi oldu. Çocukların performansı salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Programda dikkat çeken isimlerden biri de İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Duru’nun samimi tavırları ve etkinlik boyunca gösterdiği yakın ilgi, aileler ve katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Etkinlikte konuşan Duru, Dünya Engelliler Haftası’nın yalnızca bir farkındalık haftası olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun yeniden hatırlandığı önemli bir dönem olduğunu belirtti. Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Duru, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyen projelere önem verdiklerini ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana erişilebilir kültür ve sanat projeleriyle dikkat çeken Emre Duru’nun özellikle müze, kütüphane ve sanat etkinliklerinde kapsayıcı uygulamalara öncülük ettiği biliniyor. Duru, sanatı toplumun tüm kesimlerini ortak bir paydada buluşturan güçlü bir unsur olarak gördüklerini belirterek benzer sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Yoğun katılımın olduğu program sonunda çocuklar sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirirken, aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitim konseri, izleyicilerden tam not alan müzik dinletisinin ardından sona erdi.