Aksa Doğalgaz , balkon ve teras kapatma tadilatlarında doğal gaz baca sistemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Şirket, özellikle cam balkon uygulamaları sonrası kombi ve yakıcı cihaz baca çıkışlarının kapalı alanda bırakılmasının karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğini belirtti.

Bahar aylarında artan ev tadilatlarında doğal gaz tesisatı ve baca sistemlerinde bilinçsizce yapılan değişikliklerin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, balkon veya teras kapatma işlemlerinin mutlaka teknik emniyet kurallarına uygun şekilde ve sertifikalı firmalar tarafından yapılması gerektiği vurgulandı.

“Bacalar mutlaka dış ortama uzatılmalı”

Aksa Doğalgaz, kombi bacalarının mutlaka dış ortama kadar uzatılması ve baca bağlantılarının sızdırmaz şekilde sabitlenmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Açıklamada, baca çıkışlarının kapalı alan içinde kalması durumunda oluşan baca gazlarının ortamda birikerek zehirlenmelere neden olabileceği ifade edildi.

Bu nedenle balkon veya teras kapatma tadilatlarında baca çıkışlarının dış ortama ulaştığından emin olunması ve kapalı alanlarda mutlaka havalandırma menfezi bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Yetkisiz müdahaleye dikkat

Şirket, doğal gaz tesisatına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini de hatırlattı. Balkon veya terasların kapatılması, alanın mutfak ya da salonla birleştirilmesi gibi değişikliklerin doğal gaz kullanılan ortamın havalandırma şartlarını değiştirdiği belirtilerek, bu tür durumlarda iç tesisat projelerinin sertifikalı firmalar tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Periyodik bakım ihmal edilmemeli

Aksa Doğalgaz, doğal gaz cihazlarının yıllık periyodik bakımının da güvenlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkili servisler tarafından yapılacak düzenli bakımlarla baca ve bağlantı noktalarının sızdırmazlığının kontrol edildiği, olası arızaların erken aşamada tespit edilerek güvenli ve verimli kullanım sağlandığı bildirildi.