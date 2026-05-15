Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kızıl, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin Türkiye’nin geleceğinin en büyük gücü ve teminatı olduğunu vurguladı.

Ahmet Kızıl mesajında, bilgi, azim ve kararlılıklarıyla topluma yön veren gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “Milli ve manevi değerlerle donatılmış, ilim ve irfanla yoğrulmuş, çağın gerekliliklerine hâkim; düşünen, üreten ve sorgulayan bir gençlik, ülkemizin en önemli teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlerin eğitimden spora, sanattan bilime kadar her alanda kendilerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını belirten Kızıl, Gençlik Haftası’nın gençliğe verilen değerin daha iyi anlaşılması açısından anlamlı bir fırsat olduğunu kaydetti.

Kızıl açıklamasında ayrıca, gençlerin yanında fedakârca görev yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline de dikkat çekerek, pandemi döneminde, afetlerde ve her koşulda özveriyle çalışan personelin sorunlarının çözülmesini temenni etti.

Büro Memur-Sen olarak gençliğin her zaman destekçisi olduklarını belirten Kızıl, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası’nı kutlayarak tüm gençlere başarı ve umut dolu bir gelecek diledi.