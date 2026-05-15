Mersin'in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışlarının düzenli ve kontrollü şekilde yapılabilmesi amacıyla hazırlık çalışmalarına başlandı. Tarsus Belediyesi tarafından Belediye Hayvan Pazarı arkasındaki 30 dönümlük alanda yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kent genelinde oluşabilecek görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla belirlenen satış alanında sosyal kullanım alanları ile otopark düzenlemeleri oluşturulurken, elektrik, su, aydınlatma ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara yönelik altyapı çalışmaları da devam ediyor.

Kurban satış alanında yerleşim planı ve ulaşım akışının yeniden düzenlendiği belirtilirken, hem üreticiler hem de vatandaşlar için daha sistemli bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların Kurban Bayramı sürecini daha güvenli, düzenli ve rahat bir ortamda geçirebilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Başkan Boltaç, 'Kurban Bayramı öncesinde hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği, hijyenik ve düzenli bir satış alanı oluşturmak için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. 30 dönümlük alanı baştan sona planlayarak sosyal donatı alanlarından otopark düzenine, altyapıdan yerleşim planına kadar her detayı dikkate alıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak ve süreci hemşehrilerimiz için kolaylaştırmaktır' dedi.