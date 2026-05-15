Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında kendisine hediye edilen yöresel şalvar ve 8 köşe kasketi giyerek çiftçilerin gününü kutladı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette, üreticilerin sorunları ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer ve beraberindeki heyet, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Kaymakam Abdullah Aslaner'i ziyaret etti. Ziyarette bölgenin kültürel değerlerini yansıtan geleneksel şalvar ve kasket Kaymakam Aslaner'e hediye edildi.

Silifke'nin tarımsal potansiyeli, üreticilerin mevcut durumu ve tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette konuşan Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, üreticilerin ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Gezer, 'Çiftçilerimiz, bölge ekonomimizin ve gıda güvenliğimizin temel direğidir. Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle hem üreticilerimizi onurlandırmak hem de Kaymakamımıza desteklerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Tarımın sürdürülebilirliği için kurumlarımızla iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Kaymakam Abdullah Aslaner ise çiftçilerin emek ve üretimin simgesi olduğunu ifade ederek, 'Çiftçilerimiz, toprağı emekle yoğuran ve ülkemizin üretim gücünü ayakta tutan en kıymetli kesimdir. Silifke'nin tarımsal potansiyeli oldukça yüksek. Kamu kurumları olarak üreticimizin yanında olmaya, tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı ziyaret için Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.