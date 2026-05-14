Mezitli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve düzenli şartlarda yerine getirebilmesi için kurban satış ve kesim alanlarını belirlerken, başvuruların Mezitli İlçe Müftülüğü üzerinden yapılacağını duyurdu.

Mezitli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve düzenli şartlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla kurban satış ve kesim alanlarını belirledi. Belirlenen düzenlemeye göre kurban satış merkezleri, Eski Mezitli Mahallesi Otoban Yolu üzeri ana satış alanı ile Fındıkpınarı Mahallesi futbol sahası doğusunda hizmet verecek.

Kurban kesim merkezleri ise Eski Mezitli Mahallesi Otoban Yolu üzerindeki ana kesim alanı, Seymenli Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi 45110 Sokak Pazar Yeri ve Fındıkpınarı Mahallesi futbol sahası doğusunda kurulacak.

Vatandaşların işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla ayrıca Menderes Mahallesi Ekmek Gemisi güneyi Salı Pazarı bölgesinde mobil kesim istasyonu oluşturulacak.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kurban Bayramı sürecinde hijyen, çevre temizliği ve düzenin ön planda tutulacağını belirterek, 'Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belirlenen alanlarda gerekli denetim ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülecek. Hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından vatandaşlarımızın belirlenen kesim alanlarını kullanmalarını önemle rica ediyor, tüm hemşehrilerimize huzurlu bir bayram diliyorum' dedi.