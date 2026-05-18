Mersin’de “İlk Dersimiz Yeşil Vatan” projesi kapsamında düzenlenen “Orman Benim” etkinliği, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Özkan ve il protokolünün katılımıyla Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte çevre bilincinin artırılması, ormanların korunması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik önemli mesajlar verildi. Öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, doğayı korumanın ve yeşil alanlara sahip çıkmanın gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Program kapsamında öğrencilerle birlikte çevre duyarlılığına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, “Yeşil Vatan” bilincinin toplumun her kesimine yayılmasının önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, çevreyi koruma konusunda genç nesillerde farkındalık oluşturmanın geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.