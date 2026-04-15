Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Forumun açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bağlantısızlar Hareketinin kurulduğu günden bu yana barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin sağlanması çabalarında ön saflarda yer aldığını ifade ederek, 'Bağlantısızlar Hareketi'nin Dönem Başkanlığını 2019-2023 yılları arasında başarıyla yürüten kardeş Azerbaycan'a bu kıymetli Parlamenter Ağı'nın kuruluşunda ve faaliyetlerinde üstlendiği öncü rol için takdirlerimi bir kez daha ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçen yıl Özbekistan'da 150. PAB Genel Kurulu marjında tertiplenen 4'üncü Konferansa memnuniyetle katıldım. Bağlantısızlar Hareketi, kurulduğu günden bu yana barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin sağlanması çabalarında ön saflarda yer almaktadır. Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede dünyada yaşanan pek çok savaşa, çatışmaya ve haksızlığa karşı Bağlantısızlar Hareketi sessiz kalmamış, adaletsizlikleri reddetmiştir. Keza kalkınma yolundaki küresel çalışmalara büyük katkılar sunduğunu yakinen müşahede ettik. Hareketin bugün de başarılarla dolu geçmişinden aldığı güçle üyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı kuvvetlendiren bir köprü olarak önemli rol oynadığını biliyor; barış ve kalkınma yönünde ortak çabalarının şahidi olmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla son 20 yıldır Bağlantısızlar Hareketi'nin toplantılarına konuk ülke olarak katılım sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Bağlantısızlar Hareketi'nin özünde yatan dayanışma ruhunu takdirle karşıladıklarını ve önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, 'TÜRKPA ve KEİPA gibi üyesi olduğumuz ve etkin mevcudiyet sergilediğimiz çok taraflı platformların yapılarında Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı ile gözlemcilik ilişkisi içinde işbirliği yapmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Günümüzde sayıları her gün artan çatışmalar, katliamlar, yoksulluk, iklim değişikliği, düzensiz göç ve insani krizler gibi toplumlarımızın ve gelecek nesillerimizin refahını ve huzurunu tehdit eden birçok gelişmeyle karşı karşıya bulunuyoruz. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz küresel konjonktür, dünyanın dört bir yanındaki krizleri önlemek bir yana, daha da derinleştiren bir mahiyet arz etmektedir. Bir taraftan dünyanın kutuplaşmasına; kuralların, kurumların ve normların hiçe sayıldığına hep beraber şahit oluyoruz. Ortak geleceğimizi tehdit eden küresel sınamalara ancak çok taraflı platformların işletilmesi, uluslararası işbirliği ve samimi bir dayanışmayla karşı durabileceğimiz açıktır. Bu sebeple, Bağlantısızlar Hareketi'nin özünde yatan dayanışma ruhunu da takdirle karşıladığımızı ve önemsediğimizi ifade ediyorum' diye konuştu.

Kurtulmuş, günümüzde artan şehirleşme ve çevresel baskılar, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesini zorunlu kıldığını belirterek, 'Hareket'in geçmişte sömürgeciliğin tasfiyesi ve ırkçılıkla mücadele gibi kritik alanlarda elde ettiği kazanımlara temel teşkil eden bu dayanışma ruhunun, günümüz sorunlarının çözümünde de önemini ve fark meydana getirme potansiyelini koruduğunu biliyoruz. Nitekim, Bağlantısızlar Hareketi'nin ve özellikle Küresel Güney'in, bugün, çok taraflılığın güçlendirilmesi, adil bir küresel idarenin sistemin kurulması ve barışın inşasına yönelik çabaların önemli katkıları olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda, Bağlantısızlar Hareketi'nin 5'inci Parlamenter Ağı Konferansı'nın temasının 'İklime Dayanıklı Şehirleşme' olmasını da önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Günümüzde artan şehirleşme ve çevresel baskılar, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesini zorunlu kılmaktadır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bildiğiniz gibi, 6 Şubat depremlerinden sonra hem afetlere hem de iklim değişikliklerine, iklim kaynaklı risklere karşı dirençli olmak bakımından bütün hazırlıklarını sürdürüyor, hazırlıklarını geliştiriyor. Artık bu konularda hem depreme hem de iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı olmak Türkiye açısından da önemli, hayati bir zarurettir' diye konuştu.