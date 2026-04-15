BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin şu anda 'terörsüz Türkiye' sürecini olumlu yönde yaşadığını fakat Abdullah Öcalan'ın yerinin cezaevi olması gerektiğini belirtti. DEM Parti'nin Öcalan'ın taleplerini açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasının 'terörsüz Türkiye' sürecinin dışında yer aldığını dile getiren Destici, DEM Parti'nin PKK'nın Meclisteki uzantısı olduğunu vurguladı. Destici, dün Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 yaşındaki okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını sözlerine ekledi.

'Bu saldırı adeta göz göre göre gelmiş'

Lisede meydana gelen silahlı saldırıyı teşvik edenler olabileceğini belirten Destici, 'Tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza şahsım ve camiam adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Valimizin okulda eğitime 4 gün ara verdiğini, geniş çaplı bir soruşturma başlattığını ve açığa alınanlar hakkında soruşturma yaptığını biliyoruz. Bu saldırının faili belli. Fakat bu saldırıyı teşvik edenler oldu mu? Diğer taraftan bu saldırı adeta göz göre göre gelmiş. Çünkü bu saldırıyı gerçekleştiren saldırganın birkaç gün öncesinde sosyal medya paylaşımlarında böyle bir saldırı gerçekleştireceğine dair ipuçları var. Açık paylaşımları var. Neden bunlarla ilgili bir işlem yapılmadı ya da tedbir alınmadı? İşte burada bir hatası olan varsa mutlaka bunlarla ilgili soruşturmalar ivedilikle yapılmalı ve suçlu olanlara hukuki yönden cezaları verilmelidir' diye konuştu.

'PKK'nın siyasi uzantıları Türk siyasetini enfekte etmeye ve açık provokasyonlarına devam etmektedir'

Öcalan'ın taleplerini açık bir şekilde kamuoyuna duyuran DEM Parti'ye ağır eleştirilerde bulunan Destici, 'PKK'nın siyasi uzantıları, Türk siyasetini enfekte etmeye ve açık provokasyonlarına devam etmektedir. Yapılacak yasal düzenlemelerle cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması, terörist başına statü gibi yine PKK'nın ve terörist başının taleplerini açık bir şekilde kamuoyuna getirdiler. Bir kere şunu açıkça ve altını çizerek ifade ediyoruz. İmralı canisi Abdullah Öcalan bir suçludur, teröristtir. 40 bin insanın ölümünden sorumlu bir terör kurucusu ve yöneticisidir. Hala da yöneticisidir. Talimatlar ya da görüşler oradan alınmaktadır. PKK'nın işlediği suçlar, on binlerce cinayetten ibaret değildir. PKK'nın işlemediği tek bir suç dahi yok. Uyuşturucu vardır, kadın ticareti vardır, insan kaçakçılığı vardır, hırsızlık vardır. Yani hukuk literatüründe ne kadar suç varsa bunların tamamını işlemiş ve işlemeye devam eden bir terörden bahsediyoruz' şeklinde konuştu.

'Terörist başının konumu elbette cezaevi olmalı'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Terörist başının konumu elbette cezaevi olmalı. Demir parmaklıkların arkası olmalıdır. Asla gün yüzü görmemelidir. PKK'nın işlemediği hiçbir suç yok. Kalbinde Allah inancı olan bir insan, 40 bin kişinin canına giremez. Kundaktaki bebeklerin katledilmesi emrini veremez. Bombalı eylemlerle suçsuz insanların ölümüne sebep olamaz. Bize göre 1999-2000 yıllarında kalemi kırıldığı halde idam edilmemesi de bir zafiyet oluşturmuştur ve zafiyet oluşturmaya da devam etmektedir. İdam edilmeyerek büyük bir hata yapılmış ve bu günlere gelinmiştir. Herkesin hayata, hukuka, dünyaya karşı farklı bakış açıları olabilir. Mesela İsrail, elinde bulundurduğu binlerce Filistinliyi idam etmeye hazırlanırken ve bunu tüm dünyaya ilan ederken PKK'nın siyasi yapısı tek kelime dahi söyleyememiştir. Bu durum hakkında barıştan, kardeşlikten ve hukuktan bahsedemediler.'