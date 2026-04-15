Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan saldırıya tepkiler büyüyor. Eğitim Sen Patnos Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında, olayın münferit bir şiddet vakası olmadığı, eğitim sistemindeki yapısal sorunların bir sonucu olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasını Eğitim Sen Patnos Temsilcisi İmdat Kılıç okudu. Kılıç, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencisi olduğunun ve olayın ardından yaşamına son verdiğinin açıklandığını hatırlatarak, saldırıda aralarında hayati tehlikesi bulunan eğitim emekçileri, öğrenciler ve kamu görevlilerinin de olduğu toplam 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz ay görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in acısının henüz tazeliğini koruduğu ifade edilerek, yaşanan bu yeni olayın eğitim kurumlarında şiddetin ne denli ciddi ve yapısal bir sorun haline geldiğini bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Eğitim Sen, okulların çocuklar, gençler ve eğitim emekçileri için güvenli kamusal alanlar olması gerektiğine dikkat çekerek, bu alanların giderek güvensiz hale geldiğini vurguladı. Şiddetin yalnızca güvenlik önlemleriyle engellenemeyeceği belirtilen açıklamada, toplumsal eşitsizlikler, gençlerin geleceğe dair umutsuzluğu ve eğitimle bağlarının zayıflamasının bu tür olayları besleyen temel nedenler arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim politikalarının bilimsel ve kamusal temellerden uzaklaştırılmasının, okulların ve eğitim bileşenlerinin itibar kaybına yol açtığına işaret edilerek, bu durumun yaşanan olumsuzlukları daha da derinleştirdiği kaydedildi. Eğitim sistemindeki sorunlardan siyasi iktidarın ve ilgili idari yapının sorumlu olduğu belirtilerek, yetkililer kamuoyu önünde hesap vermeye çağrıldı.

Eğitim Sen Patnos Temsilciliği, eğitimin bir güvenlik meselesine indirgenemeyecek kadar önemli ve piyasa şartlarına bırakılmayacak kadar kamusal bir hak olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasının kamusal sorumluluğun en temel unsuru olduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilenirken, tüm eğitim emekçilerine, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dilekleri iletildi. Eğitim Sen, eğitimin kamusal niteliğini savunmaya ve okulları şiddetin değil; yaşamın, bilimin, laikliğin ve eşitliğin alanı haline getirmek için mücadeleye devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.