Şırnak'ın Uludere ilçesinde art arda düşen çığların kapattığı yol, 10 metreyi bulan kar kütleleri arasında 5 gün süren zorlu çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Ortaya çıkan 'açık hava kar tüneli' görenleri hayrete düşürdü.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve art arda düşen çığlar hayatı felç etti. Zengili Deresi mevkiinde meydana gelen iki ayrı çığ düşmesi sonucu belde yolu tamamen ulaşıma kapandı. Bölgede başlatılan karla mücadele çalışmaları, adeta zamana karşı yarışa dönüştü. Yer yer 10 metreyi bulan kar kalınlığı ekiplerin işini daha da zorlaştırırken, eskvatör, loder ve kepçelerle yürütülen çalışmalar 5 gün boyunca aralıksız sürdü. Yoğun çalışmaların ardından kapalı yol yeniden ulaşıma açılırken, ortaya çıkan görüntüler görenleri hayran bıraktı. Kar kütlelerinin oyulmasıyla yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda 'açık hava tüneli' oluştu.

Uzungeçit Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, günlerdir süren zorlu mücadeleye dikkat çekerek, 'Bölgemizde yoğun kar yağışı etkili oldu. Birçok yolumuz kapandı. Özellikle iki çığın düştüğü noktada kar kalınlığı çok yüksekti. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak yolu yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekipleri, TEDAŞ'a bağlı firma ve belediye ekiplerimizin ortak çalışmasıyla yaklaşık 2-2,5 kilometrelik açık hava kar tüneli oluşturduk' dedi.

Yıldırım, zorlu coğrafyada vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, çalışmalara destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi.