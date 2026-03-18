Nazilli Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencilerinin yemekleri iftar programlarında ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 'Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada' temasıyla Nazilli'de düzenlenen iftar programlarında ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Her gün bin kişilik yapılan iftar programlarında Nazilli Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri yemekleri hazırlarken yiyecek içecek hizmeti alanındaki öğrenciler de yemek servislerini yapıyor. Öğrenciler Ramazan ayının başlangıcından itibaren okullarında hazırladıkları çeşit çeşit yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere sundu. Öğretmenlerinin eşliğinde yiyeceklerin hazırlanış ve sunuş aşamasını anlatan öğrenciler hem mesleklerinin inceliklerini öğrendiklerini hem de meslek sahibi olma yolunda gönüllü hizmet verdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Hem öğrendiklerini pekiştiriyor hem de insanları mutlu ediyorlar

Öğrencilerden Aybüke Türküm ve Sude Fatma Karataş yaptıkları konuşmalarda gönüllü olarak sabahın erken saatlerinde işbaşı yaparak iftar yemekleri hazırladıklarını ifade etti. Ramazan ayı boyunca iftar sonrasına kadar insanları mutlu etmek için çalıştıklarını hem meslek öğrendiklerini hem de insanları mutlu ettiklerini belirten öğrenciler, et yemekleri, pilav, türlü, makarna, tatlı çeşitleri, çorba çeşitleri gibi iftara özgü yiyecekler hazırladıklarını söyledi. Hazırladıkları bu yiyecekleri özel kaplar içine alarak soğumadan ve birbirine karışmadan sıcak sıcak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram ettiklerini de sözlerine eklediler. Usta aşçıları ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler, Ramazan ayı boyunca öğrendikleri ile hayata hem sosyal hem de eğitim açısından büyük deneyim kazandıklarının da altını çizdiler.

Okul müdürleri Mehmet Koçak öncülüğünde Ramazan boyunca iftar sofraları kuran öğrenciler başta İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan olmak üzere Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahit Doğan ve tüm protokol üyelerinin gönüllerinde taht kurdu.