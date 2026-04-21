Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 BKR 591 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önce 09 DY 080 plakalı otomobilin dikiz aynasına çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra 48 AAH 235 plakalı araca çarparken, çarpmanın etkisiyle savrularak önünde bulunan 09 DP 988 plakalı araca arkadan vurdu. Kazada ticari araç sürücüsü yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.