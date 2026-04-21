Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Aydoğdu, çocukların en iyi şekilde yetişmesinde öğretmenlerin rolüne dikkati çekerek, 'Sizler sadece bilgi aktaran eğitimciler değil, aynı zamanda evlatlarımızın karakterini şekillendiren yol göstericilersiniz.' dedi.

Gençlerin toplumun ortak değeri olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, onları her türlü olumsuz etkiden korumanın okul-aile-öğrenci iş birliğiyle mümkün olacağını belirtti.

Velilerle iş birliğinin önemine değinen Aydoğdu, 'Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumak için velilerimizle omuz omuza vermeliyiz. Okulda atılan her adım, evde desteklenmediği sürece eksik kalır.' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Aydoğdu, eğitimcilere çalışmalarında başarılar diledi.