Aydın'ın Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke döşeme çalışmalarıyla ulaşım konforunun artırılması hedeflenirken, Belediye Başkanı Nuri Güler; 'İlçemizin her noktasında hizmet üretmeye devam ediyoruz' dedi.

Köşk ilçesine bağlı Baklaköy Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke döşeme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Mahallenin ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen çalışma kapsamında, yol ve sokakların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Belediye ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığı çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Baklaköy Mahallesi'nin altyapı ve üstyapı standardının yükseltilmesini hedeflediklerini ifade eden Başkan Güler; 'Baklaköy Mahallemizde yapımına başladığımız kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledik. Mahallemizin ulaşım konforunu artıracak bu hizmetin en kısa sürede tamamlanması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına ilçemizin her noktasında hizmet üretmeye devam ediyor, daha güzel ve düzenli bir çevre için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.