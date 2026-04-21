Aydın'da uzun yıllar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binası olarak hizmet veren ve 43 milyon TL değer biçilerek satılığa çıkarılan tescilli binanın akıbeti belirsizliğini korurken, bir dönem hizmet noktası olan tescilli bina şimdilerde ilan panosu olarak kullanılıyor.

Aydın'ın en eski binalarından olan ve bir dönem hastane olarak kullanılmasının ardından uzun süre de SGK binası olarak vatandaşların hizmetine sunulan tescilli bina, 2016 yılında SGK'nın yeni hizmet binasına taşınması ile boşaltıldı. Geçişin ardından depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve 1950'li yıllarda kentsel sit alanı olarak tescil edilen binaya tescil nedeniyle dokunulamazken 2024 yılında bina 43 milyon TL değer ile satışa çıkarılmıştı. Satışa çıkarılan tescilli binaya o dönem alıcı çıkmazken, binanın bundan sonraki akıbeti de belirsizliğini koruyor.

729 metrekarelik bir alan üzerinde yıllardır vatandaşların hizmet noktası olan tescilli bina, şimdilerde ise adeta bir ilan panosu olarak kullanılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, binaya astığı 'Satılık Taşınmazlarımız' başlıklı dev pankart ile duyuru yaparken, pankartta Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı taşınmazın ihale yoluyla satılacağı bilgileri yer aldı. Tarihi binanın akıbeti Aydınlılar için merak konusu olurken, bazı vatandaşlar da uzun süredir atıl duran binanın bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi.

Asılan ihale pankartında ise 2 adet ticaret alanı olarak gözüken arsanın yanı sıra 1 adet 'günübirlik turistik tesis alanı' imarlı arsanın satışı duyuruldu. Satışa çıkarılan yerlerden birinin Didim Amfi Tiyatro bölgesinde 5 bin 824,91 metrekare yüzölçümlü arsa olduğu belirtildi.