Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in Kosta Rika First Lady'si Signe Zeikate ve beraberindeki heyeti Aydın'da ağırladı. Buluşmada, kadın girişimciliği, tarım ve turizm alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kosta Rika'dan gelen üst düzey heyeti Aydın'da ağırlayarak uluslararası diplomasi ve ekonomik iş birliği açısından dikkat çeken bir buluşmaya imza attı. Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi First Lady Signe Zeikate, Kosta Rika Dışişleri Bakanı'nın eşi Adriana Jimenez, Kosta Rika Dış Ticaret Bakanlığı Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) Politikaları Dairesi Başkanı Juan Pablo Jimenez ve beraberindeki heyet, EGİKAD Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner'in daveti ve Murat Şahin'in ev sahipliğinde restore edilen tarihi Eyüp Şahin Köşkü'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Aydın'ın ekonomik potansiyeli, kadın girişimciliği, tarım, turizm ve kültürel yatırımlar ele alındı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler'de yürütülen projeleri ve özellikle kadın emeğiyle şekillenen üretim modellerini konuk heyete detaylı şekilde aktardı. Görüşmede ayrıca EGİKAD ve Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) temsilcileri de yer alarak, bölgedeki kadın girişimciliğinin geldiği nokta hakkında bilgi verdi.

Efeler Belediyesi'nin Tarımsal Ürün Fabrikası'nda kadın emeğiyle üretilen enginar ve şevketibostan ürünleri konuklara ikram edilirken, First Lady Signe Zeikate, misafirperverlikten dolayı Başkan Yetişkin'e teşekkür ederek Kosta Rika haritası işlemeli bir rozet ve ülkesine özgü kahve hediye etti. Görüşmede ayrıca Türkiye ile Kosta Rika arasındaki 75 yıllık diplomatik ilişkilere de vurgu yapıldı. Başkan Yetişkin, bu dostluğun yerel düzeyde ekonomik ve kültürel iş birliklerine dönüşmesi için her türlü çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Ziyaret, Aydın'ın uluslararası yatırım ve turizm potansiyelinin yeniden gündeme taşınmasına katkı sağlarken, taraflar arasında yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilebileceği mesajı verildi.