Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Ula Belediyesi iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ve Moldova, Ukrayna, KKTC'den çocukların da katıldığı Uluslararası Çocuk Şenliği, Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerle başladı.

Şenlik kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; yarışmalar, teknik atölyeler ve sportif etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinlikte yer alan gösteriler ise küçük izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da etkinlik alanında çocuklar ve ailelerle bir araya geldi.

Etkinlikler devam ediyor

Uluslararası Şenlik programı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Program kapsamında yurt dışından gelen misafir çocuklar 22 Nisan Çarşamba saat 18.00'de Menteşe Evleri Erman Şahin Parkı'nda mini dans gösterisi sahneleyecekler. 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00-22.30 arasında ise Cumhuriyet Meydanı'nda Büyük Gala Gecesi düzenlenecek.

Gecede ev sahibi yerel ekipler ile Moldova, Ukrayna ve KKTC'den gelen misafir çocuklar, hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayacak.

Etkinlikler 24 Nisan tarihinde Akyaka Sahili'ne taşınacak; program, sahildeki dans gösterisi ile devam edecek.

Şenlikler 25 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Menteşe Çocuk Bilim Parkı'ndaki yüz boyama, ebru, çeşitli sanat ve spor etkinliklerinin ardından saat 17.00'de Menteşe Belediye Tiyatrosunun 'Harika Hatalarım Var' çocuk tiyatrosu oyunu ile sona erecek.