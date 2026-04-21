İş insanı Alaaddin İlyas Saral öncülüğünde ve Of Belediyesi aracılığıyla hayata geçirilen bilim tırı, Trabzon'da binlerce öğrenciyle buluştu.

Of ilçesine getirilen bilim tırı, kısa sürede bölgenin en dikkat çeken eğitim projelerinden biri haline geldi. İlçede yaklaşık 5 bin ila 5 bin 500 öğrenci bilim tırını ziyaret ederek özellikle yapay zeka ve bilimsel uygulamalarla tanışma fırsatı buldu. Bilim tırı sadece öğrencilerin değil, yetişkinlerin de ilgisini çekti. Of'ta konuşlanan tır, toplumun her kesimi tarafından memnuniyetle karşılanırken büyüklerin de dikkatini çekmeyi başardı. Proje kapsamında Hayrat ilçesinden gelen öğrenciler de bilimle buluştu. Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş ile Hayrat Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Nuhuoğlu, öğrencilerle birlikte Of'a gelerek bilim tırını yerinde ziyaret etti.

Bilim tırının Of'taki programının yaklaşık 20 gün daha süreceği, bu süre boyunca Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinden öğrencilerin Of'a gelerek bilim tırıyla tanışacağı öğrenildi. Programın tamamlanmasının ardından bilim tırı Sürmene ilçesine geçecek. Burada hem Sürmene hem de Araklı ilçesinden öğrenciler bilimle buluşacak. Ardından Trabzon merkeze geçmesi planlanan tırın yaz boyunca şehirde kalacağı ve daha sonra Bayburt iline giderek öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, bilim tırının özellikle yapay zeka ve teknoloji alanında gençlerde farkındalık oluşturduğunu vurgularken, projenin bölge genelinde eğitim adına önemli bir katkı sunduğunu ifade ediyor.