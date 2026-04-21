Erzurum Ticaret Borsası, şehrin ticari geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırım için ilk resmi adımı attı.

Yeni Borsa Binası ve İş Merkezi Kompleksi Projesi kapsamında kurulan Sınırlı Sorumlu Borsa Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin ana sözleşmesi imzalanarak süreç resmen başlatıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Proje Geliştirme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Cemal Aras ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, kent ekonomisi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak kayda geçti.

Başkan Hakan Oral, projenin yalnızca yeni bir hizmet binası yatırımı olmadığını, Erzurum'da birliktelik, kümelenme, kooperatifçilik ve ortak ticaret kültürünü güçlendirecek stratejik bir adım niteliği taşıdığını belirtti.

Oral, 'Bu proje sadece bir yapı yatırımı değildir. Bu adım, üyelerimizin aynı çatı altında güç birliği oluşturmasını sağlayacak, ticarette dayanışmayı artıracak ve ortak hareket kültürünü güçlendirecek bir kalkınma modelidir. Erzurum ticaretini daha güçlü, daha organize ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz' dedi.

İş dünyasındaki dağınık yapıyı daha güçlü ve sürdürülebilir bir organizasyon modeline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Oral, kümelenme ve kooperatif anlayışının projenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Oral, 'Birlik ve beraberlik içinde hareket eden ticaret yapıları her zaman daha güçlü olur. Bu projeyle yalnızca bugünü değil, Erzurum'un gelecekteki ticaret altyapısını da inşa ediyoruz. Üyelerimize yeni fırsatlar sunacak, şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir yatırımın ilk adımını atıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yeni Borsa Binası ve İş Merkezi Kompleksi'nin; ticaretin geliştiği, ortak iş birliklerinin kurulduğu ve üyelerin aynı ekosistem içinde güç kazandığı bir merkez olarak planlandığı bildirildi.

Erzurum Ticaret Borsası'nın son dönemde kooperatifleşme, ortak akıl, birliktelik ve kümelenme ekseninde geliştirdiği projeler dikkat çekerken, bu yatırım da söz konusu vizyonun en somut ve en güçlü adımlarından biri olarak öne çıktı.

Önümüzdeki dönemde temel atma sürecine geçilmesi planlanan proje, Erzurum'da ticari birlikteliği güçlendirecek ve kent ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.