Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozdoğan ilçesinde dağıtımı yapılan kışlık ata tohumu fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı 'Ata Tohumları' projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediliyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Çalışmalar kapsamında Bozdoğan ilçesinde vatandaşlara fide dağıtımı gerçekleştirildi. Domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerinden alan vatandaşlar, taze ve güvenilir gıdaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığı ve korunması için çalışmaların devam edeceğini belirterek 'Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Yerel üretimi güçlendiren ve atalarımızdan miras kalan tohumların gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşıyan bu çalışmalar, her geçen gün daha da büyüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' dedi.