Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan kadın aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunda gözyaşlarına boğuldu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 3 çocuk annesi H.P., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan H.P., '3 çocuğum evde sahipsiz kaldı. Eşim tutuklu ben çok uzun süredir buradayım kızlarımdan biri kolunu kırdı, birinin de psikolojik sorunları var benim bir suçum yok ben satmadım. Evimde bulunan uyuşturucular, sevgilim olan birine aitti. Ben sigara dumanından bile rahatsız olurum. Uyuşturucu ile alakam yok. Beraatımı istiyorum' dedi.

8 aydır tutuklu bulunan H.P.'nin avukatı, sanığın akrabaları ile ortak bir evde yaşadıklarını, ekseriyâsının uyuşturucu kullandığını, evde yakalanan uyuşturucunun onlara ait olabileceğini bu sebeple uyuşturucunun kişiye ait olduğunu gösteren somut delil olmadığını ifade etti.

Tanık beyanlarının tutarsızlığına değinen avukat, 'Tanıklar emniyette verdikleri ifadede uyuşturucuyu H.P' den aldıklarını söyleseler de mahkeme huzurunda verdikleri ifadede ilk ifadelerinin baskı altında aldığını söyleyerek, uyuşturucuyu H.P' den almadıklarını söylemişlerdir. Hem bu ifadeleri dikkate alınması hem de müvekkilimin üç çocuğunun mağduriyetlerini de göz önünde bulundurarak beraatını talep ediyoruz' dedi.

Savcılık açıkladığı mütalaasında; zincirleme şekilde sentetik madde suçundan ceza istedi. Ek müzakere isteyen hakim, H.P. hakkındaki kararı savcılık mütalaası doğrultusunda, 18 yıl 9 ay hapis cezası ve 187 bin 500 TL para cezası şeklinde açıkladı.

Kararın ardından sanık H.P gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı.