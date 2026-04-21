Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmesi dolayısıyla görevinden istifa ederek başkanlığı Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Zafer Tarık Taner'e devretti.

Oda binasında gerçekleşen devir teslim törenine Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Önceki Dönem Başkanı Murtaza Er, yeni başkan Zafer Tarık Taner, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Yaptığı açıklamada Kayseri Şubesi'nin kendisi için sadece görev yeri olmadığını mesleki bir hafıza olduğunu söyleyen Murtaza Er, 'Son dönemde Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, mimarlık mesleğini kamuoyunda görünür kılmak ve meslektaşlarımızın gelişimini desteklemek amacıyla sempozyumlar, paneller, çalıştaylar, yarışmalar ve mimarlık festivalleri gibi ulusal ve uluslararası birçok program düzenlemiştir. Bunun yanı sıra, meslek ilkeleri doğrultusunda doğru bildiğini ifade etmekten geri durmamış; kent adına üretmeye ve kamu yararını önceleyen bir anlayışla meslektaşlarının haklarını korumaya yönelik pek çok girişimde bulunmuştur. Gerçekleştirilen bu çalışmaların önemli bir bölümü ülke mimarlık ortamına yön vermiş ve öncülük etmiştir. Ben de bu sürecin bir parçası olmaktan duyduğum gurur ve memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Görev süresi boyunca Kayseri Şubesi'nde yalnızca idari bir sorumluluğu yerine getirmekle kalmayıp; mimarlığın toplumsal rolünü güçlendiren, mesleki dayanışmayı büyüten ve ülke genelinde örnek gösterilen pek çok çalışmaya birlikte imza attık. Geldiğimiz noktada, bu başarılı çalışmaların bir sonucu ve ülke mimarlık ortamındaki karşılığı olarak, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarihinde ilk kez bir üyesi, 10-12 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Mimarlar Odası 50. Olağan Genel Kurulu sonucunda Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Türkiye'nin dört bir yanından 'daha iyisi mümkün' diyerek ve 'toplum hizmetinde bir mimarlık' anlayışıyla genel kurula katkı sunan, oy kullanan tüm meslektaşlarımıza ve delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte belirtmek isterim ki Kayseri Şubesi, benim için yalnızca bir görev yeri değil; aidiyet duyduğum, birlikte mücadele ettiğimiz ve mesleğimiz adına umutlar büyüttüğümüz güçlü bir mesleki hafızadır. Bu bağ, görev değişiklikleriyle sınırlı değildir. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu'nda üstlendiğim yeni görevde de Kayseri'nin birikimini, sesini ve deneyimini taşımaya; şubemizin hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğim. Dört yıl yönetim kurulu üyeliğinin ardından, son beş yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanlığı görevimden; Merkez Yönetim Kurulu'na seçilmiş olmam ve mevzuat gereği iki görevi birlikte yürütemeyecek olmam nedeniyle bugün itibarıyla istifa ediyor, evimden sonra ikinci evim olarak gördüğüm şubeme veda ediyorum. Görevi devrederken, birlikte başardıklarımızın gururunu taşırken; eksik kalanları tamamlama sorumluluğu ve kararlılığının görevi devralan yönetim kurulundaki arkadaşlarımda bulunduğuna yürekten inanıyorum. Başta yaklaşık dokuz yıldır şube yönetimlerinde birlikte emek verdiğimiz yol arkadaşlarıma; çalışmalarımıza destek vererek beni en yüksek oyla seçilmiş şube başkanı olma onuruna layık gören Kayseri'deki tüm üyelerimize ve şubemizde büyük özveriyle çalışan emekçi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir görevi bırakıyor olsam da, aynı inanç ve sorumlulukla mesleğimiz, kentimiz ve ortak geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğim. Yolumuzun her zaman kesişeceğine, aynı değerler etrafında yeniden ve yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum' dedi.

Yeni Başkan Zafer Tarık Taner ise, 'TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi 50. Dönem Genel Kurulu ve Seçimleri sonucunda, Murtaza Er'in Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olması; kentimiz adına önemli bir kazanım olup, kentimizin mimarlık ortamı açısından da güçlü bir temsil ve katkı imkânı sunmaktadır. Sayın Murtaza Er'e yeni görevinde başarılar diliyor, görev süresinde mesleğimiz adına nitelikli ve kalıcı katkılar üreteceğine inanıyoruz. Desteğimiz her zaman kendisi ile, yolu açık olsun. Murtaza Er'in bu göreve seçilmesinin ardından şube başkanlığı görevinden istifa etmesi üzerine, şubemiz yönetim kurulunda yeni görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 20 Nisan 2026 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Başkan Zafer Tarık Taner, Başkan Yardımcısı Fatih Özkan, Sekreter Üye Sevgi Dursun, Sayman Üye Hakan Taş, Üye Hürmet Salur, Üye Ömer Devrim Aksoyak ve Üye Edanur Acar. Yeni görev dağılımı ile birlikte, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak; mesleki etik ilkeler, kamu yararı ve bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Bu çerçevede, kentimizin planlı, sağlıklı ve nitelikli gelişimine katkı sunmayı; mimarlık mesleğinin saygınlığını korumayı; meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini savunmayı ve ilgili tüm kurum ve paydaşlarla iş birliği içerisinde, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiçek ve plaket takdim edilmesi ile program son buldu.