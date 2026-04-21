Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında kasten öldürme ve tehdit suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü. (42) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.