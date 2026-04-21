Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda, uyum içerisinde, verimli bir şekilde ilerlediğini belirten Büyükkılıç, yılbaşında hizmete alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda ekipler, yoğun tempoyla sahada görev yapıyor.

Başkan Büyükkılıç sahada inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin kente sağladığı katkılara dikkat çekerek, merkezin 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Bu yoğun ilginin Kayseri'ye hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli kazanımlar sunduğunu ifade eden Büyükkılıç, Erciyes'in uluslararası alanda artan bilinirliği sayesinde şehrin 'Dünya Spor Başkenti' olma yolunda güçlü bir ivme yakaladığını vurguladı.

Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmaların koordineli şekilde ilerlediğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şantiye ortamının düzenli ve verimli bir şekilde yönetildiğini vurguladı.

'Verimli ve uyumlu bir süreç yürütülüyor'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yüklenici firmanın deneyimli, samimi ve gayretli bir ekipten oluştuğunu ifade ederek, 'Uyum içerisinde, verimli bir şekilde çalışmalar sürüyor' dedi. Fore kazık çalışmalarında kısa sürede yüzde 17 seviyesine ulaşıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, ekipman takviyeleriyle sürecin hız kazandığını kaydetti.

Hedef yılbaşında hizmete açılması

Projede gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini dile getirerek, Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 'İnşallah seyrinde gidecek ve yılbaşında Kartal Katlı Kavşağı'mız hizmete girecek diye umut ediyor, inanıyoruz. Cenab-ı Allah kaza, bela ve nazarlardan esirgesin' dedi.

Sürecin sorunsuz tamamlanması temennisinde bulunan Büyükkılıç, sahada görev yapan personele de kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan da eşlik etti.

Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında hayata geçirilen çalışma, yalnızca ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik hedeflerine de katkı sunuyor.

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak, ana arterlerde kesintisiz ulaşımı sağlamak ve bağlantı yollarını daha işlevsel hale getirmek amacıyla etaplar halinde sürdürülen proje, Kayseri'nin ulaşım vizyonuna önemli katkı sağlayacak.