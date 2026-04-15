Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde düşen yaşlı kadın için ekipler seferber olurken, kapının açılmasıyla yerde yatan A.T. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1649 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki A.T., henüz bilinmeyen bir nedenle müstakil evin bahçesinde düştü. Düşmenin etkisiyle yerde kalan kadının seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yan evin merdivenlerine çıkarak yaşlı kadın ile görüştü. O esnada komşuları yaşlı kadının eşine ulaştı. Koşarak eve gelen eşinin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, ilk müdahalenin ardından A.T.'yi ambulansla ADÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.