Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu ve Haliç Üniversitesi arasında gerçekleştirilen eğitim iş birliğinin imza törenine katıldı. Program kapsamında protokol üyeleri okul içerisinde bulunan sergi alanlarını gezdi. Gezinin ardından okul öğrencileri davetlilere müzik konseri gerçekleştirdi. İki kurum arasında gerçekleştirilen eğitim iş birliği protokolünü Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın imzaladı. İmza töreninin ardından protokol üyeleri katılımcılarla Türk Müziği hakkında sohbet ederek, Türk Müziği hakkında bilgiler verdi.

'Bugün Türkiye'de, dünyada da eşi benzeri olmayan bir proje'

Programda konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Biz 2011 yılında ilk anaokulumuzu açtığımız zaman yine Palet markasıyla, müzik eğitimini nasıl yapmalıyız, bizde bu nasıl farklı olmalı, anaokulunda nereden başlanmalı? Hem kullandığımız Montessori pedagojisine uygun bir şekilde hem de bizim müziğimizde bunu nasıl yapabiliriz diye çalışmaların sonunda Yüce ile tanıştık. Yüce ile bir yerden başladık. İlk önce anaokulunda müzik eğitimi, ondan sonra ilkokulumuzu açtığımızda ilkokulda nasıl devamını getiririz ve sonra Palet Türk Müziği İlkokulu taçlandığı adeta yer olmuş oldu.

Bugün Türkiye'de, dünyada da eşi benzeri olmayan bir proje, hamdolsun sekizinci yılındayız, devam ediyoruz. Dubai'de bir Arap Müzik Enstitüsü adıyla buna benzer bir projeyi hayata geçirdik. Orada da Arap müziğinin adeta korunmasıyla ilgili bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Dubai çok da bir kültürel olarak ne diyeyim kozmopolit bir yer. Ama onun içinde dahi kendi müziğini korumak isteyen insanlar var elbette. Orada da bir müzesi, bir 'meclis' diyorlar Arap usulünde meclisi olan, yine buradaki gibi sınıfları, çalışma hücreleri olan bir yerimiz var; oraya da yolunuz düşerse görmenizi isterim.' dedi.

'Bir nesli belki yeniden Türk müziğiyle barıştıracak müzik insanlarının yetişebileceğine biz inanıyoruz'

Bugüne kadar birçok kurumla bir araya gelerek iş birlikleri konuştuklarını, akademik sempozyumlar gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, 'Çocuk beste yarışması, çocuk şarkıları beste yarışmaları yaptık. Çocuk enstrümanları yapım yarışması yaptık. Bu şekilde hem buradaki imkanları kullanmak istiyoruz hem buradan yetişen çocuklarımızın çok daha, yani 10-11 yaşında buradan mezun oluyorlar ama çok daha görgülü, donanımlı bir şekilde mezun olmalarını istiyoruz.

Buradan konservatuvara devam eden var, etmeyen var; hepsi konservatuvara gidecek diye bir derdimiz yok. Ama Türk müziğini bilen, icra eden, çok iyi icra eden entelektüeller yetişsin, hangi alana devam ederse etsin. Derdimiz bu. Hele hele şöyle üç yılda, beş yılda bir böyle paradigma değiştirecek bir Alaeddin Yavaşça, Cinuçen Tanrıkorur boyutunda işler yapacak, bir Sadettin Kaynak, Tamburi Cemil... Kim bilir? Birisi buradan çıksa maksat hasıl olmuş olacak. Bir nesli belki yeniden Türk müziğiyle barıştıracak müzik insanlarının yetişebileceğine biz inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Büyük oranda bütün çocuklarımız kısmi veya tam burslu olarak burada okuyorlar'

Öğrencilerin her sene yetenek sınavıyla alındığını belirten Erdoğan, 'Şu anda sınavlarımızı yapıyoruz. Binden fazla öğrenci içerisinden 24 çocuğumuzu alıyoruz. Çocuklarımız elbette müzik yeteneği üst düzeyde. Ailelerinin gelir durumuna göre burslandırıyoruz yeteneğe göre seçtikten sonra. Büyük oranda bütün çocuklarımız kısmi veya tam burslu olarak burada okuyorlar. Buradan mezun olup konservatuvara devam etmek isteyenler için Medeniyet Üniversitesi yakın, onların müzik bölümüyle çalışıyoruz. Milli Eğitim, Medeniyet Üniversitesi ve bizim iş birliğimizle Üsküdar'da bir müzik ortaokul-lisesi açıldı; oraya devam edebiliyorlar. Böylelikle müzik bölümüne de ortaokuldan itibaren devam edebiliyorlar. Biz de oradaki öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanları yine burslandırarak destekliyoruz. Bu bizim vakfımız, vakfımızın bünyesindeki okullarımız. Dolayısıyla hem kar amacı gütmüyoruz hem de bu şekildeki sosyal sorumluluk projelerimizi güçlendirerek sürdürmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Programa, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Abdullah Ceylan, Mütevelli Heyeti Üyesi Hulusi Yiğit, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç Genel Sekreter Alim Uçar katıldı.