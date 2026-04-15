Kartepe'de kullanım ömrünü uzatmak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eskiyen çöp konteynerleri belediye ekiplerince onarılarak yenileniyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, hasar gören, kullanım nedeniyle deforme olan veya ayak kısımları kırılan konteynerler toplanarak belediye şantiyesine getiriliyor.

Atölyedeki uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla kırık parçaları yenilenen ve sağlamlaştırılan konteynerler, daha sonra dayanıklı boyalarla boyanarak modernize ediliyor. Tamir ve boya işlemlerinin ardından ilk günkü temiz görünümüne kavuşan konteynerler, yeniden ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki yerlerini alarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.