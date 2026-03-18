Dilovası Kent Meydanı Projesi'nde inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Toplam 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak proje; bowling salonundan sinemaya, e-spor merkezinden kapalı otoparka kadar birçok sosyal donatısıyla ilçenin yeni cazibe merkezi olacak.

Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi iş birliğiyle 2 bin 400 metrekarelik taban alanı üzerinde inşa edilen projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sosyal yaşama değer katması hedeflenen projede bugüne kadar bin 200 ton beton döküldü ve yaklaşık 100 ton inşaat demiri kullanıldı. Merdiven binalarının temelleri ile asansör kuyularının imalatının tamamlandığı projede, temelin üçte ikisi bitirildi. Ekiplerin birinci tabliye kalıp imalatlarına ise devam ettiği bildirildi.

Toplam 540 gün içinde tamamlanması planlanan ve 7 bin 197 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak dev tesis, zemin ve iki bodrum kattan oluşacak. Kompleksin zemin katında açık teras alanı bulunacak. Projenin birinci bodrum katında fuaye alanı, kafeterya, küçük yaş grubu çocuklar için oyun ve aktivite merkezi, bowling salonu, e-spor salonu, iki adet sinema salonu ve toplantı odaları yer alacak.

İkinci bodrum kat ise özel bireyler için tasarlanmış alanlar, mekanik odalar ve 50 araç kapasiteli kapalı otopark olarak ilçe halkına hizmet verecek.