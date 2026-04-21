Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar' projesi kapsamında lise ve üniversite öğrencileri, okudukları eser üzerinden kentin tarihi mekanlarını gezdi. Programın sonunda yazar Sibel Eraslan, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü 'Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar' programının ilk etabında, öğrenciler yazar Sibel Eraslan'ın '4 Defter-Rumeli Rüzgarı' adlı kitabı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Göç, aidiyet ve tarih temalarının işlendiği eser doğrultusunda hazırlanan programda, öğrenciler hem kitabı önceden okuyarak sürece hazırlandı hem de kitapla ilişkilendirilen mekanları yerinde gördü. Program kapsamında 60 kişilik öğrenci grubu, kentteki tarihi noktalara gezi gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Orhan Camii'nde başlayan program, Selim Sırrı Paşa Konağı ve Saat Kulesi ziyaretleriyle devam etti. Etkinlikte öğrenciler, kitabın içeriğiyle ilişkilendirilen mekanları gezerek şehir tarihi ve kültürel mirasa ilişkin bilgi aldı. Programın son bölümünde ise İzmit Millet Bahçesi'nde bulunan Alev Alatlı Kütüphanesi'nde söyleşi düzenlendi. Yazar Sibel Eraslan, öğrencilerle bir araya gelerek kitabın yazım süreci, karakterleri ve çıkış noktalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söyleşide öğrenciler de yazar Eraslan'a sorular yöneltti.

Her ay farklı eser ele alınacak

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlandığı belirtilen projede, her ay belirlenen bir eser etrafında tematik geziler ve okur-yazar buluşmaları yapılacağı bildirildi. Programın ikinci etabında ise 13 Mayıs'ta Ahmet Murat'ın 'Taşı Taşırmak' adlı eserinin ele alınacağı öğrenildi.