Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinin odunluğuna baktığı gerekçesiyle yüzde 84 engeli bulunan adamı 30 dakika boyunca öldüresiye darp eden sanık, 3 yıl hapis cezası aldı. Cezayı az bulan mağdurun babası, konuşmakta zorluk çekerek gözleri doldu.

Olay, 16 Kasım 2025 tarihinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 84 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (34) bisikletle dolaştığı sırada, Yılmaz D. (54) tarafından, zorla içeri sokarak odunla darp etti. Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Ailenin şikayeti üzerine Yılmaz D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık davanın ilk celsesinde; mağdurun odunluğa uyuşturucu koyduğundan şüphelendiğini, özel durumundan haberdar olmadığını ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

'Sanık, müvekkilimin kaçmasını önlemiş, kızı ise gözcülük etmiştir'

Olayla ilgili davanın 2. celsesi, Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya ilk celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Yılmaz D. katılmazken, mağdur Ertuğrul Şenol, ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanığın cezalandırılmasını talep eden müşteki vekili avukat Tuğba Özbay, 'Sanığın istikrarlı savunması yoktur; emniyette ayrı, savcılıkta ayrı, mahkemede ayrı ifade vermiştir. 30 dakika boyunca Ertuğrul darp ediliyor. Sanık, müvekkilimin kaçmasını da önlemiştir, kızı ise gözcülük etmiştir. Bu sadece darp eylemi değildir. Eziyet, yağma ve hürriyeti tahdit suçları da işlenmiştir. İndirim uygulanmaksızın sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz' diye konuştu.

'Sanık, mağduru yanına çağırıp çekiştirerek odunluğa götürdü'

Cumhuriyet savcısı, ilk celse verdiği mütalaayı tekrarladı. Mütalaada, sanığın olay tarihinden önce iş yerinin odunluğuna girdiğini iddia ettiği mağdur Ertuğrul Şenol'u iş yeri çevresinde gördüğü belirtildi. Sanığın, mağduru yanına çağırıp çekiştirerek odunluğa götürdüğü ve burada eline aldığı odunla darbettiği kaydedilen mütalaada, alınan doktor raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

Engelli kişiyi odunla darbettiği iddia edilen sanığa 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Mütalaada, mağdurun akıl rahatsızlığı nedeniyle eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca kovuşturma aşamasında, mağdurun engelli olduğunun ilk bakışta açıkça anlaşılabilir derecede belirgin olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Savcı, sanığın 'nitelikli kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

3 yıl ceza

Mahkeme heyeti, kendini savunmayacak kişiye yönelik nitelikli kasten yaralama suçundan sanığa 3 yıl hapis cezası verdi.

'Suça iştirak edenler var'

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki vekili Avukat Tuba Özbay, 'Duruşma arasında verdiğimiz dilekçede soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini ifade ettik. Çünkü kamera görüntülerini tekrar izlediğimizde, çözümlemesi yapılamamış görüntülerde başka faillerin de olduğunu; bu kişilere yardım eden ya da olaya iştirak eden başka kişiler bulunduğunu gördüğümüzü söyledik. Bu kişiler hakkında da işlem yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bunu mahkemeye talep ettik' diye konuştu.

'30 dakika boyunca darp etmiş'

Sanığın 30 dakika boyunca Ertuğrul Şenol'un boğazına bastırarak darp ettiğini söyleyen Özbay, 'Mahkeme, soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerimizi reddetti. Kamera görüntülerinin eksiksiz şekilde incelenmesi talebimiz de kabul edilmedi. Sonuç olarak mahkeme, yaralama suçundan ceza verdi. İyi hal indirimi uygulamadı, sanık 3 yıl hapis cezası aldı' ifadelerini kullandı.

Baba konuşmakta zorluk çekerek gözleri doldu

Konuşurken boğazı düğümlenen ve gözleri dolan Ertuğrul'un babası Münir Şenol ise 'Bence sanık çok az bir ceza aldı. Sanığın oğlum için, 'Kadın satıyor, uyuşturucu satıyor' demesi beni derinden yaraladı. Yalan ifade verdi. Tekrardan yargılanıp en ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.