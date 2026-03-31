AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kıratlı, mağdur olan vatandaşların zararlarının en kısa sürede karşılanacağını söyledi.

Beraberinde ilçe yöneticileriyle birlikte heyelanın yaşandığı bölgede inceleme yapan Kıratlı, ekiplerin hızlı bir şekilde çalışma başlattığını belirtti. Geçtiğimiz ay Mersin'de meydana gelen sel felaketinde mağduriyetlerin giderildiğini hatırlatan Kıratlı, heyelan afetinde de kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade etti.

AFAD ve ilgili tüm ekipler sahada

Heyelanın meydana geldiği ilk andan itibaren başta AFAD olmak üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu vurgulayan Kıratlı, 'Yaklaşık 5 gün süren aşırı yağışların ardından Fındıkpınarı Mahallemizin belirli bir bölgesinde üzücü bir olay meydana gelmiştir. Yaşanan heyelan afetinin ardından ekiplerimiz bölgede hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 65 evin zarar gördüğü, bu sayının detaylı incelemelerle değişiklik gösterebileceği değerlendirilmektedir. Afetten etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum' dedi.

'Yaralar hızlı bir şekilde sarılacak'

Can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Kıratlı, 'Yağışların durması ve heyelanın tamamen sona ermesinin ardından nihai rapor hazırlanacak, evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en hızlı şekilde sarılacaktır. Bu konuda ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Vatandaşımız müsterih olsun. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşının yanındadır' diye konuştu.

Sel mağdurlarına 8,5 milyon TL ödeme yapıldı

Geçtiğimiz ay Mersin'de meydana gelen sel felaketinin ardından mağdur olan vatandaşlara 8,5 milyon TL ödeme yapıldığını hatırlatan Kıratlı, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde 455 bin konutu kısa sürede nasıl tamamladıysak, Mersin'de meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşın zararını giderdiysek, bu afetten etkilenen vatandaşlarımızın da yaralarını hep birlikte saracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; biz her zaman milletimizin yanındayız' ifadelerini kullandı.