Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Emir Yılmaz (18) idaresindeki otomobil, Adana-Mersin Otoyolu Mersin istikameti Ziyaret Tepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis alanında önce bariyerlere sonra park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Emir Yılmaz hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor