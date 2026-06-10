Mersin Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları, evde üretim yapan kadınları girişimciliğe taşıyor. Büyükşehir Belediyesinin sunduğu desteklerle kendi markasını kuran Elif Eskici, evinin mutfağında başladığı üretim yolculuğunu Türkiye geneline satış yapacak bir başarı hikayesine dönüştürdü.

Üretici kadınları destekleyerek hem kent ekonomisine katkı sunan hem de kadınların sosyal yaşamda söz sahibi olmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde başlayan üretim sürecinin markalaşmasında da kadınları yalnız bırakmıyor. Kentin birçok noktasında kurulan Üretici Kadın Stantları ile evinde üretim yapan kadınlara ekonomik bir özgürlük alanı sunan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, el emeği organik ürünlere ulaşmak isteyen Mersinlilere de seçenekler sunuyor. Ürünlerini markalaştırma konusunda da ekiplerden eğitim alan kadınlar, böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile evinin mutfağından çıktı ve kendi atölyesine kavuştu

Mersin'e 8 yıl önce taşınan ve uzun süre çalışma hayatına dahil olamayan Elif Eskici, evde yaptığı Fransız Makaronu ve çikolatalar ile Büyükşehir Belediyesinin stantlarında kendine yer bulan kadınlardan birisi. Arkadaşlarına yaptığı tatlılar çok sevilince sipariş almaya başlayan ve evinin mutfağında üretime dahil olan Eskici, satışlarını Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantlarına taşıdı. Markalaşma süreci de burada attığı adımlarla başlayan Eskici, menüsüne tüm dünyada popüler olan ve adeta yok satan Fruit Pops'u da ekledi.

Çeşitli markalar adı altında üretime başlayan Eskici, meyvelerden ürettiği dondurmalara gerçek bir meyve dokusu kazandırarak, Mersin'de üretmeye başladı. Her yaştan insanın severek yediği dondurmaları özenle hazırlayan ve katkı maddesi kullanmadan en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştıran Eskici, Büyükşehir Belediyesinin stantlarında yer alan kadınlarla kurduğu dayanışma sayesinde de günden düne büyümeye devam ediyor. Kadınların ticari hayatta daha da gelişmeleri için desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi markalaşma, ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi eğitimler ile üreten her kadının hayatına dokunuyor.

'Üretimden satışa, tanıtımdan markalaşmaya kadar kadınların daima yanındayız'

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların üretiminden satışa, tanıtımdan markalaşmaya kadar her adımında yanlarında olduklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Burcu Sert, 'Stantlarımızda başlayan girişimcilik yolculuğunun bir işletmeye dönüşmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Kadınlara, markalaşma, ticaret, sosyal medya kullanımı, paketleme gibi konularda eğitim veriyoruz' diye konuştu. Üretici stantları ile kadınlara gelir elde etme ve sosyalleşme alanı sunduklarını söyleyen Sert, 'İşletme açan ya da evde üretim yapan kadınlar, ürettikleri ürünlerle ortak satış alanı oluşturuyorlar. Üretici kadınlarımızın açtığı işletmelerde, evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerine de yer veriliyor. Bu sayede Mersin'deki üretici kadınlar kendi ekonomilerini birlikte güçlendirerek, daha da iyi bir seviyeye taşımış oluyorlar' ifadelerine yer verdi.

'Benim maceram Büyükşehir Üretici Kadın Stantları ile başladı'

Çocuğu olduktan sonra çalışmayı bıraktığını söyleyen Elif Eskici, evde üretim yaparken Büyükşehir Belediyesinin stantlarını keşfettiğini söyledi. Belediyeden değişik alanlarda kurslar da aldığını söyleyen Eskici, kızının çok sevdiği ve bir yiyenin bir daha istediği makaron ile üretime başladığını söyledi. Çevresinden çok sayıda sipariş aldığını kaydeden Eskici, 'Büyükşehir Belediyesinin kurduğu yılbaşı stantlarına denk geldim ve o dönemde makaron ve çikolata ile stantlara girme şansı elde ettim. Yılbaşı stantlarıyla benim maceram başladı. Her zaman moda olan ürünler oluyor. Bir dönem makaronun çok iyi satışları vardı. Videolardan yurt dışındaki ürünleri gördüm. Mersin'de hiç yapan yoktu. Böylece bunu Mersin'de ilk, Türkiye'de 5. yapan ben oldum' dedi.