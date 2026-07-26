Mersin Marka Rotası Konferansının değerlendirme toplantısında, kentin markalaşma sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, sürecin bilgi, iş birliği ve ortak akıl temelinde yürütüleceğini belirterek, 'Mersin olarak kentin markalaşma yolundaki bu birlikteliği yeni bir modelle hayata geçireceğimizden eminiz' dedi.

Raporlama çalışmaları tamamlanan Mersin Marka Rotası Konferansının değerlendirme toplantısı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, etkinliğin ana paydaşlarından MTSO 29 No'lu Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın-Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi ile destek veren 10 No'lu Akaryakıt, LPG, Madeni Yağın İşlenmesi ve Ticareti, 14 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat, 21 No'lu Deniz Yolu Taşımacılığı ve Destek Hizmetleri ile 40 No'lu Genel İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitelerinin başkanları ile Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Şahin Acar katıldı.

Mersin Marka Ofisi için alternatif modeller değerlendirildi

Toplantıda, konferansın en önemli çıktılarından biri olarak gösterilen Mersin Marka Ofisinin kurulmasına yönelik alternatif model önerileri değerlendirildi. Kentin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak yeni bir yapılanmanın öne çıktığı toplantıda, Marka Ofisinin kuruluş sürecinin hızlandırılması ve daha işlevsel bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

'Yol haritasını ortak akılla tamamlayacağız'

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, konferans sonuç raporunda ortaya konulan yol haritasının, ilgili tüm kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilerek tamamlanacağını söyledi.

Ön raporla birlikte Mersin'in markalaşmasına yönelik mevcut durum tespiti ve yol haritasının büyük ölçüde oluşturulduğunu ifade eden Çakır, bundan sonraki aşamada tüm kurumların ortak hedef doğrultusunda bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sürecin ortak bir kararla kamuoyuna sunulmasının, kentin tüm kesimlerinin markalaşma vizyonunu sahiplenmesini sağlayacağını dile getiren Çakır, 'Mersin olarak kentin markalaşma yolundaki bu birlikteliği yeni bir modelle hayata geçireceğimizden eminiz. Mersin'in markalaşma yolculuğu bilgi, iş birliği ve ortak akılla ilerleyecek' ifadelerini kullandı.

'Sürecin kararlılıkla sürdürülmesi önemli'

ARED Başkanı Şahin Acar ise Mersin Marka Rotası Konferansının yalnızca bir etkinlik olarak kalmayıp somut adımlarla devam ettirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

MTSO'nun süreci titizlikle takip ederek sonuçlandırma konusundaki kararlılığının önemli olduğunu belirten Acar, markalaşma sürecine ilişkin hazırlanan raporun konferansta gerçekleştirilen sunumlarla birlikte kitap haline getirilmesinin önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

Ortaya çıkacak çalışmanın diğer kentlere de örnek teşkil edebileceğini kaydeden Acar, Mersin'in markalaşma sürecine alanında uzman profesyonellerin dahil edilmesinin doğru ve sürdürülebilir bir kent markası oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.