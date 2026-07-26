Tarsus Doğa Parkında farklı türlerde çok sayıda yavru dünyaya geldi. Sağlıklı doğumların gerçekleştiği parkta, yeni doğan yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, yetkililer hayvanların 24 saat gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Doğa Parkı, bu yıl da birçok hayvan türünde sağlıklı doğumlara ev sahipliği yaptı. Doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken parkta zebra, lemur, babun, vervet maymunu, örümcek maymunu, mara, ceylan, antilop, geyik türleri, eşek, midilli, at, sırtlan, Gine domuzu, lop tavşanı ve çeşitli kanatlı türlerinin yanı sıra aslan yavrusu da dünyaya geldi.

Doğum sezonunda özellikle zebra ailesinde üst üste ikinci yıl yavru dünyaya gelmesi parkta ayrı bir sevinç oluşturdu. Hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun şekilde barındırıldığı parkta, yavruların gelişimleri uzman ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

Birçok türde sağlıklı doğum gerçekleşti

Tarsus Doğa Parkı Veteriner Hekimi Zekiye Sibel Mazlum, parkta birçok türde sağlıklı doğumların gerçekleştiğini belirterek, 'Bu yıl midilli, eşek, ceylan, antilop, at, zebra, lemur, babun maymunu, vervet maymunu, sırtlanlar ve birçok kanatlı türümüzde yavru alabildik. Her bir doğum hem hayvanlarımızın sağlıklı şartlarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir' dedi.

Yavruların doğumdan itibaren veteriner hekimler, veteriner teknikerleri, biyologlar ve hayvan bakıcıları tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğunu ifade eden Mazlum, düzenli sağlık kontrollerinin yapıldığını, gelişimlerinin kayıt altına alındığını ve anneleriyle güvenli ortamda büyümeleri için tüm şartların sağlandığını söyledi.

Bazı türlerde elde edilen başarılı doğumların biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mazlum, doğa parklarının yalnızca hayvanların sergilendiği alanlar olmadığını, aynı zamanda koruma, üreme, rehabilitasyon ve bakım faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli merkezler olduğunu kaydetti.

Okulların kapanmasıyla birlikte vatandaşları Tarsus Doğa Parkını ziyaret etmeye davet eden Mazlum, ziyaretçilerin yeni doğan yavruları doğal yaşam ortamlarında gözlemleyebileceğini belirterek, 'Hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirebilirler. Tarsus Doğa Parkı olarak hayvanlarımızın sağlığı ve rahatı için çalışmalarımıza aynı özveriyle devam ediyor, doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmayı sürdürüyoruz' diye konuştu.