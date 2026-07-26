Mersin Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği destekli Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında hayata geçirdiği Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Ankara'da düzenlenen SEECO Kapanış Buluşmasında örnek uygulamalar arasında yer aldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonunda ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SEECO Projesi kapsamında faaliyet gösteren Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitim çalışmalarıyla dikkat çekti.

'Yolculuk devam ediyor' temasıyla Ankara'da düzenlenen SEECO Yolculuğu Kapanış Buluşmasına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkezde yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Programda panelist olarak yer alan MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, 'Kalıcı duraklar; merkezler ve tesisler ile yerelde etki bırakma' başlıklı oturumda Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezinin faaliyetlerini anlattı.

SEECO kapsamında Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesinde bilişim, giyim üretim teknolojileri, güzellik ve saç bakım, gastronomi ile barista atölyeleri hizmet verdi. Atölyelerde eğitim alan yüzlerce kursiyer mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken, merkezde oluşturulan çocuk oyun odası sayesinde kadınların çocuklarıyla birlikte eğitimlere katılması ve sosyal yaşamdan kopmadan üretime dahil olması sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin SEECO kapsamında hayata geçirdiği uygulamalar ve Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, kapanış buluşmasına katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik, proje deneyimlerinin paylaşıldığı panel oturumları, sahadan dönüşüm hikayeleri ve SEECO desteğiyle hayata geçirilen sosyal girişimlerin ürünlerinin sergilendiği programla tamamlandı.