Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler yararına Bozyazı İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bozyazı Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Hayır Çarşısı' dualarla açıldı.

Bozyazı Belediye Parkında, Hacı Mehmet Denizcioğlu Camii yanında kurulan hayır çarşısının açılışına Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Öztaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Şeref Paşaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından stantları gezen Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, organizasyonun ilçedeki yardımlaşma ve dayanışma kültürüne önemli katkı sunduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Topsakaloğlu, gençlerin eğitimine yönelik sosyal dayanışma faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Hayır çarşısının açılışında konuşan Bozyazı İlçe Müftüsü Yakup Avcı ise bu tür organizasyonların yalnızca maddi destek sağlamadığını, aynı zamanda paylaşma ve kardeşlik duygularını da güçlendirdiğini söyledi.

Satışa sunulan ürünlerin gönüllülerin emek ve fedakarlıklarıyla hazırlandığını belirten Avcı, 'Bu tür etkinlikler sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir. Yapılan her katkı öğrencilerimizin eğitimine, geleceğine ve hayallerine destek olmaktadır. Katkı sunan tüm vatandaşlarımıza, din görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum' dedi.

10-12 Haziran tarihleri arasında açık kalacak hayır çarşısında döner, kebap çeşitleri, gözleme, tatlılar, pasta ve böreklerin yanı sıra çeşitli el emeği ürünler satışa sunuluyor.

Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının Bozyazı'daki yatılı hafızlık Kur'an kursları ile Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirirken öğrencilerin eğitimine de katkı sağlayacağını ifade etti.