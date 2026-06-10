MESKİ, Tarsus'un Kavaklı Mahallesi'nde hayata geçirdiği yağmursuyu hattı çalışmasıyla taşkın riskine karşı önemli bir adım attı. Tamamlanan altyapı yatırımı sayesinde mahallede yağışların yol açtığı su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Tarsus ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgede yaşanan yağmur suyu birikmeleri ve muhtemel taşkın risklerine karşı başlatılan yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Çalışmalar kapsamında, modern bir yağmursuyu hattı inşa edildi. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen bu altyapı yatırımı sayesinde özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oldu.

'Mahallem de bizler de memnunuz'

Tarsus Kavaklı Mahalle Muhtarı Murat Ulukanoğlu, mahallenin 14 bin nüfusa sahip olduğunu ve yoğun yağışlarda sıkıntılar yaşandığını belirterek, 'Her yağmurda mahallemiz su doluyordu. Geçen yağmurda çok büyük sıkıntılar çektik. Yağmurların çok oluşundan dolayı yetkilileri aradık. Sağ olsunlar anında gelip yerinde incelediler. Mahallemizin altyapısının bu suları kaldırmadığı görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla hemen altyapının değişmesini söylediler. Vahap Başkanımın duyarlı ve hızlı hizmetinden dolayı en kısa zamanda 15 gün süre içerisinde ekipler geldi. Çalışmalar yapıldı. Mahallem de bizler de memnunuz. Şu anda 1. etabın sonuna geldik' dedi.