Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el eşya satışı adı altında sahte ilanlar vererek ve sosyal medya üzerinden ulaştıkları vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağlayan şüphelileri tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 2 hard disk, 1 bilgisayar ile 4 banka kartına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.